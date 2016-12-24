«Зеленая волна» покатится по районам Саранска

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в столице Мордовии внедряется работа интеллектуальных транспортных систем. Уже введенный в действие дорожный режим «Зеленая волна» направлен на ликвидацию автомобильных заторов в Саранске.

В центре столицы республики модернизированы 23 светофорных объекта, 5 из которых расположены по ул. Коммунистической на пересечении с улицами Ботевградской, Пролетарской, Большевистской, проспектом Ленина и улицей Рабочей. На вышеуказанных перекрестках установлены датчики детектирования количества транспортных средств. Сотрудники Центра организации дорожного движения выстраивают работу светофоров таким образом, чтобы транспорт испытывал как можно меньше задержек.

Режим автоматизированного управления светофорными объектами был запущен в августе 2024 года. «Зеленая волна» работает на ул. Коммунистической в период с 7.00 до 10.00 в направлении с Химмаша в центральную часть города и с 16.00 до 19.00 - в обратном направлении.

До конца текущего года к автоматизированной системе планируется подключить еще 23 светофора в других районах Саранска.