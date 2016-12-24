В Саранске открылась ярмарка самозанятых «Золотая осень»

27 сентября в столице Мордовии при поддержке Министерства экономики, торговли и предпринимательства РМ и регионального Центра «Мой бизнес» в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» открылась ярмарка самозанятых «Золотая осень». Она приурочена ко Дню учителя, который в нашей стране отмечается 5 октября.



Праздничные прилавки развернуты в торговых центрах «Сити-Парк» и «Макс». Изделия ручной работы на ярмарке в этом году представили порядка 70 самозанятых. Украшения ручной работы, домашняя выпечка из натуральных и экологически чистых продуктов, букеты из сухофруктов, декоративные букеты, предметы декора и сувениры - далеко не весь перечень продукции умельцев Мордовии, представленный на «Золотой осени».



«На сегодняшний день в регионе зарегистрировано уже свыше 28 тысяч самозанятых, почти 6 тысяч из которых зарегистрированы в этом году. Такой формат, как ярмарки - прекрасный инструмент для реализации своих товаров, а для граждан республики это отличная возможность ознакомиться с продукцией, производимой в республике. По этой причине ярмарки имеют важное значение для экономики Мордовии», - подчеркнул начальник отдела развития предпринимательской деятельности Министерства экономики, торговли и предпринимательства РМ Руслан Ерзин.



По словам директора Центра «Мой бизнес» Елены Калачиной, участие в ярмарке – одна из самых любимых и популярных мер поддержки для самозанятых, которая предоставляется в рамках нацпроекта. Подобный формат имеет значительный потенциал для обеспечения занятости населения и поддержания доходов граждан.



«На наших ярмарках царит особенная атмосфера, когда покупатели и продавцы обмениваются опытом и положительными эмоциями. Мы рады, что высокая посещаемость ярмарок позволяет мастерам продемонстрировать и реализовать свою уникальную продукцию, расширить круг постоянных покупателей» - отмечает Елена Калачина.



Напомним, что приобрести яркие тематические товары республиканского производства и проникнуться осенним настроением на ярмарке самозанятых можно до 6 октября включительно.