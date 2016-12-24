С начала года гостевой поток в Мордовию вырос почти на 30%

Об этом в телеграм сообщил Председатель Правительства Мордовии Дмитрий Поздняков.

«Туризм играет важную роль в развитии нашего региона. С начала этого года количество гостей, посетивших Мордовию, увеличилось на 29%. Это стало возможным благодаря насыщенной событийной повестке и федеральной поддержке, которая позволила нам развивать туристическую инфраструктуру, включая программы развития промышленного и пешего туризма, а также нашим местным предпринимателям, которые создают новые туристические объекты.

В текущем году на территории Мордовии стали работать 7 благоустроенных пляжей и 4 новые точки питания с национальной кухней, а наш маршрут «Зов Торамы» получил высокую оценку на федеральном уровне и был признан лучшим в России в номинации «Мастера вкуса».

Руководитель регионального кабинета министров также поздравил с профессиональным праздником работников сферы туризма республики. Как известно, Всемирный день туризма отмечается именно 27 сентября.