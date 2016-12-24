Служба занятости Мордовии помогает школьникам выбрать будущую профессию

Кадровый центр совместно с Центром опережающей подготовки организовал для учащихся 9-х классов Большеелховской школы промтур на саранский завод «Электровыпрямитель».

Прежде чем пройти на территорию завода, все участники промтурв прошли инструктаж по охране труда. Ребятам выдали средства индивидуальной защиты - защитные каски и жилеты. После этого провели в пятый цех, где собирают преобразовательную технику и силовые блоки, о которых рассказал начальник цеха. Школьники увидели своими глазами современное производство, чтобы в будущем определить для себя вектор дальнейшего обучения.

Также представители Кадрового центра рассказали ребятам об услугах службы занятости и о востребованных профессиях на современном рынке труда.

«Профориентационные туры важны для подростков. Для них это занимательные путешествия, на которых можно узнать историю развития предприятия, как стать частью успешной команды и найти себя среди сотен профессий, а также увидеть сам производственный процесс. Для молодежи это одна из самых эффективных форм показать, зачем и для чего нужны знания, а также узнать, какие профессии бывают и определиться с будущей специальностью», - отметила начальник территориального отдела службы занятости населения по Лямбирскому району Ольга Тетюшкина.

Стоит отметить, что благодаря Кадровому центру в этом году около четырех тысяч школьников Мордовии получили профориентационные услуги.