Отделение Социального фонда по РМ запустило телеграм-чат для страхователей

Теперь работодатели Мордовии могут быстро и удобно получить ответы на волнующие их вопросы, не выходя из дома или офиса. Телеграм-чат создан специально для консультационной и информационной поддержки, а также обмена информацией между страхователями и отделением Социального фонда по Республике Мордовия по вопросам, входящим в компетенцию фонда.

Отмечается, что особенно полезен телеграм-чат будет специалистам кадровых, бухгалтерских служб, а также специалистам по охране труда, которым нужно оперативно получить ответы на наиболее часто возникающие вопросы, касающиеся персонифицированного учета, администрирования страховых взносов, обязательного социального страхования и организации страхования профессиональных рисков.

«Телеграм-чат для страхователей Мордовии — это дополнительная возможность оперативно получить ответ напрямую от специалистов регионального отделения СФР. Для удобства работодателей чат разделен на несколько тематических разделов, посвященных больничным листам, сдаче отчетности, взысканию задолженности по страховым взносам, регистрации и снятию страхователей с учета и другим направлениям работы. Новый инструмент позволит усилить наше взаимодействие с работодателями региона для повышения качества обслуживания и решения возникающих вопросов в кратчайшие сроки», — отметил управляющий отделением Социального фонда по РМ Владимир Василькин.

Консультационная поддержка в телеграм-чате оказывается в течение рабочего времени регионального отделения СФР (понедельник-четверг с 8:30 до 17:30, в пятницу с 8:30 до 16:30). Ответы на вопросы, поступившие вне рабочего времени, а также в выходные или праздничные дни, размещаются в чате до 10:00 часов следующего рабочего дня.

Чтобы присоединиться к чату и задать вопрос, достаточно пройти по ссылке: https://t.me/osfr_mordovia_ul.