В Дом ребенка при мордовской колонии передали игровой манеж для детей

Репортер

В УФСИН по РМ состоялась встреча с представителями Общественной наблюдательной комиссии и Отцовского движения Мордовии.

Как отмечается, по инициативе Общественной наблюдательной комиссии и непосредственном участии представителей отцовского движения, для находящихся в Доме ребенка при исправительной колонии №2 детей был передан игровой манеж.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости

1
Заказать рекламу
1
1
1