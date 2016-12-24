В Дом ребенка при мордовской колонии передали игровой манеж для детей

В УФСИН по РМ состоялась встреча с представителями Общественной наблюдательной комиссии и Отцовского движения Мордовии.

Как отмечается, по инициативе Общественной наблюдательной комиссии и непосредственном участии представителей отцовского движения, для находящихся в Доме ребенка при исправительной колонии №2 детей был передан игровой манеж.