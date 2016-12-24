В Мордовии системы видеомониторинга обнаружили возгорания в лесных массивах

Как сообщает региональное Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования, в республике 26 сентября были зафиксированы два случая возгорания в лесах - в Краснослободском территориальном лесничестве и Пурдошанском участковом лесничестве.

В обоих случаях появление огня было выявлено с помощью камер видеомониторинга. Совместными усилиями сотрудников Лесопожарного центра Мордовии, МЧС по РМ и лесничеств оба пожара были оперативно ликвидированы в первые сутки.

По предварительным данным, причиной пожаров стал человеческий фактор.

В Минлесхозе Мордовии напоминают, что в регионе действует особый противопожарный режим. Причиной возникновения пожара может стать любое неосторожности обращение с огнем.

При обнаружении лесных пожаров необходимо немедленно информировать круглосуточную Региональную диспетчерскую службу по телефону 8(8342) 23-41-50 или Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112.