Жители Мордовии могут присоединиться к масштабной акции по сбору макулатуры «БумБатл»

23 сентября по всей стране стартовал юбилейный пятый сезон масштабной экологической акции «БумБатл». Она проводится в рамках национального проекта «Экология» под эгидой Всероссийского экологического движения «Экосистема». Ключевая цель акции – сокращение излишнего потребления бумаги и формирование культуры обращения с отходами.

Принять участие в «БумБатле» может каждый. По традиции, коллективный зачет проведут среди детских садов, школ, колледжей и вузов. Также бумагу могут сдавать представители крупных производственных предприятий, бизнеса и общественных организаций. В Год семьи создали отдельную номинацию, и за лучший результат можно побороться всей семьей.

Принять участие в акции «БумБатл» просто, для этого необходимо зарегистрироваться на сайте проекта. Коллективные заявки на участие принимаются с 23 сентября по 10 ноября. В индивидуальном зачете – с 23 сентября по 15 ноября.

При регистрации нужно указать организацию или подтвердить самостоятельное участие, выбрать на интерактивной карте ближайший пункт приема (они так же есть и в Мордовии), отнести бумагу, получить акт о сдаче и загрузить его в личный кабинет. Участники, первыми сдавшие более пуда (16 килограммов) макулатуры в специальных пунктах приема, получат возможность обменять его на билет в театр, музей, на спортивное или другое мероприятие в своем регионе.

Победители в категориях «вузы» и «колледжи» приедут на экскурсию в «зеленый офис» партнера проекта в Москве, лидеры «школьного» зачета встретятся с блогером, а для самых юных экологов проведут «бумажный праздник» в детском саду. Победители в семейной номинации получат в подарок поездку в столицу, билеты на культурное мероприятие и сертификат на фотосессию.

«БумБатл» продвигает принципы осознанного потребления: отказ от излишеств, переработку и вторичное использование вещей. За все время проведения всероссийского проекта в нем приняли участие более 5,9 миллионов человек, которые собрали более 161 тысяч тонн макулатуры.