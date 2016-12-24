В Мордовии продолжаются встречи клуба социальных предприятий

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В Мордовии проходит III Всероссийский родительский форум по школьному питанию
Центр инноваций социальной сферы Центра «Мой бизнес» реализует проект «Бизнес с душой» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Его проведение проходит при поддержке Министерства экономики, торговли и предпринимательства Мордовии. На встречах действующие социальные предприниматели, которые уже получили гранты, делятся своим опытом с теми, кто только начинает свой путь в социальном бизнесе.
На этот раз гостей встречала Елена Вишнякова, она рассказала о своем предпринимательском пути и познакомила гостей с четвертой категорией социальных предприятий. Елена ведет работу с детьми, если быть точнее, руководит ассоциацией чир спорта в Мордовии. Предприниматель провела экскурсию для участников встречи, рассказала о получаемой господдержке.
Следующая встреча соцпредприятий в рамках проекта «Бизнес с душой» состоится уже совсем скоро – 30 сентября. О своей истории успеха поведают Наталья Гефко и Юлия Пастухова. Более подробно с графиком можно ознакомиться по ссылке: https://clck.ru/3DWpKh.
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В Мордовии проходит III Всероссийский родительский форум по школьному питанию
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