В Мордовии продолжаются встречи клуба социальных предприятий

Центр инноваций социальной сферы Центра «Мой бизнес» реализует проект «Бизнес с душой» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Его проведение проходит при поддержке Министерства экономики, торговли и предпринимательства Мордовии. На встречах действующие социальные предприниматели, которые уже получили гранты, делятся своим опытом с теми, кто только начинает свой путь в социальном бизнесе.

На этот раз гостей встречала Елена Вишнякова, она рассказала о своем предпринимательском пути и познакомила гостей с четвертой категорией социальных предприятий. Елена ведет работу с детьми, если быть точнее, руководит ассоциацией чир спорта в Мордовии. Предприниматель провела экскурсию для участников встречи, рассказала о получаемой господдержке.

Следующая встреча соцпредприятий в рамках проекта «Бизнес с душой» состоится уже совсем скоро – 30 сентября. О своей истории успеха поведают Наталья Гефко и Юлия Пастухова. Более подробно с графиком можно ознакомиться по ссылке: https://clck.ru/3DWpKh.