В Мордовии полицейские отыскали заблудившегося в лесу молодого грибника

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По информации МВД по РМ, 23 сентября в дежурную часть полиции в Зубово-Полянском районе обратилась бабушка 25-летнего жителя поселка Потьма, который накануне в послеобеденное время ушел из дома и не вернулся.
На поиски пропавшего молодого человека был ориентирован личный состав районной полиции. Поисковые мероприятия, участие в которых приняли и неравнодушные граждане, проводились в безостановочном режиме более суток.
24 сентября полицейские обнаружили пропавшего в лесном массиве Зубово-Полянского района. Обессилевший парень лежал на траве. Оказалось, что он решил пойти в лес за грибами, но случайно сбился с привычного маршрута и заблудился.
Житель поселка Потьма выразил глубокую признательность сотрудникам полиции за оперативность и готовность прийти на помощь. Отмечается, что в настоящее время он находится дома и его жизни ничто не угрожает.
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