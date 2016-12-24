В Мордовии медики проверили здоровье ветеранов СВО

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По информации филиала фонда «Защитники Отечества», в рамках очередного этапа диспансеризации медицинский осмотр на базе саранской поликлиники №3 прошли 23 демобилизованных ветерана СВО.
В сопровождении социальных координаторов они посетили кабинеты терапевта, невролога, хирурга, офтальмолога и уролога, травматолога. Также диспансеризация включала исследование слуха с помощью аудиометрии, прохождение психолога и ЛОР-врача.
Отмечается, что всем ветеранам были оказаны качественные медицинские услуги, при наличии показаний защитники будут направлены на санаторно-курортное лечение.
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