В Саранске водитель премиального электроскутера попал в ДТП

«Это боль, которая вонзается в сердце!»
В Мордовии прошли мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом
По информации Госавтоинспекции республики, 25 сентября около 9 часов утра на дороге по ул. Титова 63-летний водитель автомашины «Лада Гранта» при повороте налево не занял соответствующее крайнее левое положение на проезжей части дороги и совершил столкновение c электроскутером «ALRENDO TS ВRAVO» под управлением 49-летнего мужчины, который двигался в попутном направлении.
В результате ДТП водитель электроскутера с различными травмами был госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу №4. По данным Госавтоинспекции, оба участника дорожного происшествия находились в трезвом состоянии.
Отметим, что приобрести «ALRENDO TS ВRAVO» можно по цене от 1 миллиона рублей.
Поделиться в соц. сетях:
В Мордовии прошли мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом
В Саранске состоялась презентация книги «Мордовский музыкальный эпос»
Артём Здунов провел обход городских территорий в районе стадиона «Мордовия Арена»
В Мордовии проходит III Всероссийский родительский форум по школьному питанию
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в открытии обновленной Аллеи Славы в Рузаевке
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в церемонии награждения победителей премии «Время героев»