В Саранске водитель премиального электроскутера попал в ДТП

По информации Госавтоинспекции республики, 25 сентября около 9 часов утра на дороге по ул. Титова 63-летний водитель автомашины «Лада Гранта» при повороте налево не занял соответствующее крайнее левое положение на проезжей части дороги и совершил столкновение c электроскутером «ALRENDO TS ВRAVO» под управлением 49-летнего мужчины, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП водитель электроскутера с различными травмами был госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу №4. По данным Госавтоинспекции, оба участника дорожного происшествия находились в трезвом состоянии.

Отметим, что приобрести «ALRENDO TS ВRAVO» можно по цене от 1 миллиона рублей.