В саранском СИЗО провели занятие по гончарному делу

Комплексное благоустройство
Артём Здунов провел обход городских территорий в районе стадиона «Мордовия Арена»
В следственном изоляторе № 1 УФСИН по РМ в рамках соглашения с образовательной организацией «Умней» и курсов по подготовке осужденных к освобождению провели мастер-класс по лепке из глины.
По информации ведомства, специалист гончарной студии «Tilitilitesto» Алена Рябинова рассказала о нюансах работы с природным материалом, после чего осужденные смогли сами попробовать создать свои изделия.
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Артём Здунов провел обход городских территорий в районе стадиона «Мордовия Арена»
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