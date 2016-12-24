В саранском СИЗО провели занятие по гончарному делу

В следственном изоляторе № 1 УФСИН по РМ в рамках соглашения с образовательной организацией «Умней» и курсов по подготовке осужденных к освобождению провели мастер-класс по лепке из глины.

По информации ведомства, специалист гончарной студии «Tilitilitesto» Алена Рябинова рассказала о нюансах работы с природным материалом, после чего осужденные смогли сами попробовать создать свои изделия.