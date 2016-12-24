Девушка из Саранска с «помощью» фальшивых букмекеров лишилась 900 тысяч рублей

Как сообщает МВД по РМ, в столице Мордовии к полицейским обратилась 19-летняя местная жительница, угодившая в ловушку «спортивных» мошенников.

В полиции барышня рассказала, что ставками на спортивные соревнования не увлекалась, но в августе этого года все же решила попробовать заработать деньги с помощью профессиональных игроков. С этой целью она в мессенджере перешла по ссылке и установила себе приложение, авторы которого якобы представляли интересы букмекерской конторы. Разумеется, всем клиентам здесь обещались крупные выигрыши при верных ставках.

Потерпевшая связалась с администратором сообщества и по его указанию начала переводить на счет для игры небольшие суммы денежных средств. Некоторые ставки жительницы Саранска оказывались выигрышными и на банковскую карту девушки поступали соответствующие выплаты.

В какой-то момент мошенники ее «раскрутили» на вложение существенной суммы – для еще большего заработка на правильных прогнозах исхода спортивных событий. Воодушевленная студентка перечислила на счет 904 500 рублей, после чего фальшивые букмекеры перестали выходить с ней на связь.

Результат опрометчивых действий азартной особы оказался закономерным – девушка обратилась в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество».