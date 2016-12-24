В России разрабатывается новый закон о местном самоуправлении

Всероссийская ассоциация местного самоуправления (ВАРМСУ) запустила сбор предложений для разработки нового законопроекта «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». К его обсуждению были привлечены больше 4,5 тыс. представителей всех регионов страны.

«Муниципалы перестали быть сторонними наблюдателями, они – полноценные участники процесса, вовлеченные в законотворческую деятельность. Начатый на площадке ВАРМСУ сбор инициатив и предложений с мест позволит сделать законопроект максимально функциональным. Здесь и сейчас мы создаем механизм для эффективной работы муниципального сообщества на благо жителей», – заявила сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева.

23 сентября стало известно, что законопроект об организации местного самоуправления в системе публичной власти готовятся принять во втором и третьем чтениях до конца текущего года.

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В минувшем июле ВАРМСУ получила статус единой организации, которая представляет интересы муниципального сообщества России на всех уровнях власти, включая международные отношения. Сегодня она является главной площадкой для сбора всех муниципальных инициатив. ВАРМСУ будет курировать сбор идей и предложений для разработки нового закона о местном самоуправлении.