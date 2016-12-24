В Мордовии недельная заболеваемость коронавирусом перешагнула отметку в 100 человек

По данным федерального портала объясняем.рф, за минувшую неделю в республике было зафиксировано 129 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Этот показатель превышает предыдущий сразу на 30%.

Что примечательно, госпитализация с ковидом потребовалась в Мордовии лишь трем пациентам.