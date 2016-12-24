В Мордовии недельная заболеваемость коронавирусом перешагнула отметку в 100 человек

«Этот труд оценят наши потомки»
В Саранске состоялась презентация книги «Мордовский музыкальный эпос»
По данным федерального портала объясняем.рф, за минувшую неделю в республике было зафиксировано 129 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Этот показатель превышает предыдущий сразу на 30%.
Что примечательно, госпитализация с ковидом потребовалась в Мордовии лишь трем пациентам.
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В Саранске состоялась презентация книги «Мордовский музыкальный эпос»
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