В Саранске разыскивают водителя автобуса, в салоне которого упала пассажирка

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По информации Госавтоинспекции республики, 23 сентября в 16 часов 50 минут на ул. Веселовского неустановленный водитель, управляя неустановленным автобусом, при проезде кольцевой развязки не обеспечил безопасный скоростной режим, в результате чего в салоне автобуса произошло падение пассажира.
Пострадавшая 59-летняя женщина бригадой скорой медицинской помощи была доставлена в Мордовскую республиканскую центральную клиническую больницу. Из лечебного учреждения пациентку отпустили домой с назначенным амбулаторным лечением.
Отмечается, что в настоящее время приняты меры розыска водителя.
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