В Саранске разыскивают водителя автобуса, в салоне которого упала пассажирка

По информации Госавтоинспекции республики, 23 сентября в 16 часов 50 минут на ул. Веселовского неустановленный водитель, управляя неустановленным автобусом, при проезде кольцевой развязки не обеспечил безопасный скоростной режим, в результате чего в салоне автобуса произошло падение пассажира.

Пострадавшая 59-летняя женщина бригадой скорой медицинской помощи была доставлена в Мордовскую республиканскую центральную клиническую больницу. Из лечебного учреждения пациентку отпустили домой с назначенным амбулаторным лечением.

Отмечается, что в настоящее время приняты меры розыска водителя.