Президент России наградил жителей Мордовии

Указом Президента Российской Федерации за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей звание «Мать-героиня» присвоено:

- Марии Александровне Новгородовой.

Указом Президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден:

- начальник района контактной сети Рузаевской дистанции электроснабжения Куйбышевской дирекции по энергообеспечению Трансэнерго – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» Виктор Васильевич Порваткин.

Указом Президента Российской Федерации за заслуги в области машиностроения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» присвоено:

- управляющему директору акционерного общества «Рузаевский завод химического машиностроения» общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания РМ Рейл» Валерию Владиславовичу Ларину

- токарю акционерного общества «Рузаевский завод химического машиностроения» Валерию Александровичу Рожнову.