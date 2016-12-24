Президент России наградил жителей Мордовии

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В Мордовии проходит III Всероссийский родительский форум по школьному питанию
Указом Президента Российской Федерации за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей звание «Мать-героиня» присвоено:
- Марии Александровне Новгородовой.
Указом Президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден:
- начальник района контактной сети Рузаевской дистанции электроснабжения Куйбышевской дирекции по энергообеспечению Трансэнерго – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» Виктор Васильевич Порваткин.
Указом Президента Российской Федерации за заслуги в области машиностроения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» присвоено:
- управляющему директору акционерного общества «Рузаевский завод химического машиностроения» общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания РМ Рейл» Валерию Владиславовичу Ларину
- токарю акционерного общества «Рузаевский завод химического машиностроения» Валерию Александровичу Рожнову.
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В Мордовии проходит III Всероссийский родительский форум по школьному питанию
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