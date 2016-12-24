В Мордовии определили победителей открытого первенства республики по авиамодельному спорту

23 сентября в Мордовии прошло открытое первенство республики по авиамодельному спорту среди учащихся в возрасте до 18 лет. Соревнования, в которых приняли участие авиамоделисты из Мордовии и Пензенской области, проводились среди летательных аппаратов разных классов.



Победителем открытого первенства стала команда «Кавал» из Рузаевки. Дмитрий Велькин стал лучшим в номинации «Кордовые модели» в старте пилотажной модели F-2-B и ПолуКопия -F-4-C.

В номинации по свободно летающим моделям второе место занял Данила Оканов с планером F-1-A.

Константин Евстифейкин лидировал в состязаниях моделей F-1-B. Михаил Князев стал третьим среди таймерных моделей F-1-C.



Открытое первенство республики по авиамодельному спорту проведено МОО «Рост» Рузаевского района с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества.