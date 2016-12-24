Губернатор Курской области поблагодарил жителей Мордовии за оказанную помощь

Губернатор Курской области Алексей Смирнов направил благодарственное письмо в адрес Главы Республики Мордовия Артёма Здунова, в котором поблагодарил всех жителей республики за оказанную помощь в связи с террористической атакой вооруженных формирований Украины в августе текущего года.



«Многие жители Курской области были вынуждены эвакуироваться. Люди оказались в сложной жизненной ситуации, потеряли близких, жилье. Я с уверенностью могу сказать, что все субъекты Российской Федерации сопереживают нам, ощущают наши проблемы как личную боль. Наших детей, наши семьи встречают как родных.



В Курскую область каждый день продолжает поступать гуманитарная помощь. Мы очень благодарны за поддержку! Эта помощь – важная составляющая на пути к общей Победе!



Оказанное Вами и жителями Республики Мордовия содействие бесценно. Оно является свидетельством единства народа великой России. Уверен, сообща мы преодолеем все трудности, станем еще сильнее и победим!», - написал губернатор Курской области Алексей Смирнов.