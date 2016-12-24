Житель Мордовии схлопотал условный срок за 263 куста мака на грядке

44-летний житель Ичалковского района выслушал приговор суда за незаконное культивировании растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Сельчанина сгубили грядки с маком.

По информации МВД по РМ, в июле этого года в ходе отработки оперативной информации сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков на приусадебном участке мужчины обнаружили 263 куста мака.

Выяснилось, что семена наркосодержащего растения он приобрел весной на рынке в Саранске и стал выращивать мак для личных целей.

На жителя Ичалковского района возбудили уголовное дело. Свою вину он не стал отрицать и получил по приговору суда 2 года лишения свободы условно.