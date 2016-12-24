В Саранске началось обучение во второй Школе креативных индустрий

В столице Мордовии на базе Саранского художественного училища им. Ф. В. Сычкова начала свою работу вторая Школа креативных индустрий. Ее возглавила Ирина Кузьмина, член Международного союза педагогов-художников.



Обучение в Школе организовано в трех творческих студиях, оснащенных современным оборудованием. Это - студия дизайна (дизайн одежды, графический дизайн), студия анимации (компьютерная анимация, компьютерная 3D графика), студия фото - и видеопроизводства (фотография, видеосъемка и видеопроизводство).



Отметим, что Школа креативных индустрий создана в рамках федерального проекта «Придумано в России». Проект дает возможность молодым людям (12-17 лет) реализовать свои идеи в популярной современной культуре, а также помогает в профориентационных мероприятиях.