В Саранске началось обучение во второй Школе креативных индустрий

Комплексное благоустройство
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В столице Мордовии на базе Саранского художественного училища им. Ф. В. Сычкова начала свою работу вторая Школа креативных индустрий. Ее возглавила Ирина Кузьмина, член Международного союза педагогов-художников.
Обучение в Школе организовано в трех творческих студиях, оснащенных современным оборудованием. Это - студия дизайна (дизайн одежды, графический дизайн), студия анимации (компьютерная анимация, компьютерная 3D графика), студия фото - и видеопроизводства (фотография, видеосъемка и видеопроизводство).
Отметим, что Школа креативных индустрий создана в рамках федерального проекта «Придумано в России». Проект дает возможность молодым людям (12-17 лет) реализовать свои идеи в популярной современной культуре, а также помогает в профориентационных мероприятиях.
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Артём Здунов провел обход городских территорий в районе стадиона «Мордовия Арена»
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