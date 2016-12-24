В Мордовии два детских оздоровительных лагеря будут работать круглогодично

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Об этом в телеграм сообщил Председатель Правительства республики Дмитрий Поздняков.
«Провел совещание с коллегами по вопросу модернизации современной инфраструктуры для отдыха и оздоровления детей на территории республики.
В 2023 году в детском оздоровительном лагере «Изумрудный» имени В. Дубинина Рузаевского района в рамках федеральной программы построили два новых быстровозводимых корпуса общей вместимостью 136 человек. По итогам конкурсного отбора в лагере запланирован капитальный ремонт столовой и медицинского пункта, который начнется в 2025 году.
В 2024 году в детском оздоровительном лагере «Орбита» Кочкуровского района выполнен капитальный ремонт здания столовой и медпункта. В рамках совещания обсудили ход строительства двух новых жилых корпусов. На эти цели республика получила 66,1 миллиона рублей из федерального бюджета. Корпуса дают возможность разместить дополнительно 98 детей».
Дмитрий Поздняков отметил, что модернизация позволит оздоровительным лагерям работать круглогодично, что значительно улучшит условия для отдыха, обучения детей и молодежи.
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