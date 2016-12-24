В Краснослободской школе открыли «Точку роста» и кабинет беспилотных авиационных систем

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В рамках национального проекта «Образование» в Мордовии работает 198 «Точек роста». Заниматься в центре естественно-научной и технологической направленности теперь могут и ученики Краснослободской школы №1. В 2024 году здесь также открылась «Точка роста».
В трех школьных кабинетах сделали ремонт и оснастили их современным оборудованием. Теперь дети здесь будут заниматься внеурочной деятельностью, выполнять проектные и исследовательские работы. Занятия в «Точке роста» позволят ученикам Краснослободской школы всесторонне развиваться, открывая для себя новые возможности.
В работу центра образования включились инициативные педагоги, они прошли обучение и смогут поддержать у детей интерес к учебе и научно-техническому творчеству. Особое внимание будет уделено таким предметам, как физика, химия и биология.
Кроме того, Краснослободская школа №1 участвует в федеральном проекте «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» национального проекта «Беспилотные авиационные системы». С этого учебного года здесь будет работать специализированный класс по обучению конструированию и управлению БПЛА.
В школе оборудовано помещение на 14 рабочих мест для проведения аудиторных, практических занятий с компьютерной техникой, FPV видео-очками. А также ремонтная станция, малая и большая полетные зоны.
Планируется открыть две группы поэтапного обучения для учащихся 11-17 лет. Сначала ребят познакомят с теоретическими основами, затем научат виртуальному пилотированию в симуляторе и постепенно перейдут к реальному управлению беспилотниками.
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В Мордовии проходит III Всероссийский родительский форум по школьному питанию
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