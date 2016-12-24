В Мордовии будут кратковременные отключения в трансляции цифрового телевидения

С 24 по 27 сентября на четырех радиотелевизионных станциях филиала РТРС «РТПЦ Республики Мордовия» ожидаются перерывы трансляции первого и второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения, связанные с проведением плановых профилактических работ.

Работы запланированы по следующему графику:

- 24 сентября, 11:00 - 17:00 (МСК): РТС «Барашево» (Теньгушевский район)

- 25 сентября, 11:00 - 17:00 (МСК): РТС «Теньгушево» (Теньгушевский район)

- 26 сентября, 11:00 -17:00 (МСК): РТС «Явас» (Зубово-Полянский район)

- 27 сентября, 10:00-16:00 (МСК): РТС «Чамзинка» (Чамзинский район).

Перерывы трансляции возможны в населенных пунктах Темниковского, Теньгушевского, Зубово-Полянского, Чамзинского, Атяшевского районов, принимающих сигнал с данных станций.

Регулярное регламентное обслуживание, которое проводится во время профилактики, позволяет продлить срок службы оборудования и обеспечить бесперебойную трансляцию. Даты и время остановок согласованы с вещателями.

Если после возобновления трансляции на радиотелевизионных станциях прием сигнала у телезрителей не восстановился автоматически, рекомендуется провести перезагрузку приемного пользовательского оборудования и произвести повторный поиск каналов. Перезагрузка пользовательского оборудования позволяет «сбросить» накопленные ошибки программного обеспечения ТВ или приставки и восстановить прием.

Первый мультиплекс (пакет РТРС-1): Первый канал, Россия-1, Матч-ТВ, НТВ, Петербург - 5 канал, Россия-Культура, Россия-24, Карусель, ОТР, ТВ-Центр, а также «Радио России», Радио «Маяк» и «Вести ФM». На каналах Россия-1, Россия-24, «Радио России» и ОТР предусмотрена трансляция региональных программ.

Второй мультиплекс (пакет РТРС-2): РЕН-ТВ, СПАС, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, Звезда, Мир, ТНТ, Муз-ТВ.

Подробную информация об эфирном телерадиовещании в регионе, а также актуальный график возможных перерывов трансляций можно найти на сайте ртрс.рф.