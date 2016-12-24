В Мордовии стартовала Неделя туризма

27 сентября отмечается Всемирный день туризма. К этому празднику Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ подготовило для жителей и гостей региона разнообразные туристические активности.



В Саранске и районах республики с 23 по 29 сентября пройдут нестандартные экскурсии по городам и селам, все желающие смогут посетить туристические, промышленные и спортивные объекты.

Например, в области промышленного туризма можно попасть на экскурсию по мебельной фабрике «Оримекс», посетить сидрерию «Край земли» или сыроваренный завод «Сармич».

С полным перечнем мероприятий Недели туризма можно ознакомиться по ссылкам.

Экскурсии в Саранске. Экскурсии в районах Мордовии. Экскурсии по предприятиям.

Фото: сидрерия «Край земли»