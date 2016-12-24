Благодаря нацпроекту в Саранске провели межрегиональный мастер-класс по ногтевому сервису

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» поддерживает предпринимателей Мордовии. Благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» для субъектов МСП в Саранске провели межрегиональный мастер-класс по ногтевому сервису.

Увидеть своими глазами, познакомиться и набраться опыта у тех, кто знает о маникюре все – уникальная возможность. Модератор встречи Маргарита Старикова привезла в Мордовию специалистов в сфере красоты, которые поделились своими знаниями.

Мастер-класс по выстраиванию архитектуры ногтя, основы маникюра, лечение кожных заболеваний или патологий, а также борьба с выгоранием на работе и формирование контента - далеко не весь перечень занятий, которые провели для гостей мероприятия. В ходе мастер-класса по маникюру специалисты наглядно на проекторе показали тонкости работы.

В свою очередь, представители Центра «Мой бизнес» рассказали о мерах государственной поддержки для малого и среднего предпринимательства, льготных займах и кредитах по пониженной процентной ставке, которые предоставляет фонд поддержки предпринимательства Мордовии.

Стоит отметить, что развитие малого бизнеса имеет важное значение для Мордовии и всей страны в целом. Он не только создает новые рабочие места, но и способствует развитию предпринимательской культуры. В условиях современной экономики малый бизнес становится двигателем инноваций и перспективных начинаний.

Узнать о мерах государственной поддержки более подробно можно по телефону горячей линии в Саранске: 24-77-77.