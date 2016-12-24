В Мордовии несколько иностранных студентов забыли об обязательной дактилоскопической регистрации

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В МВД по РМ подвели итоги третьего этапа оперативно-профилактического мероприятия «Студент», направленного на предупреждение правонарушений, а также возникновения межнациональных и религиозных конфликтов среди иностранных граждан, проходящих обучение в учебных заведениях региона.
Сотрудники Управления по вопросам миграции и Центра по противодействию экстремизму провели проверки в студенческих общежитиях, где проживают иностранные студенты. В ходе проверок было установлено, что семь их них не прошли обязательную дактилоскопическую регистрацию либо медицинское освидетельствование.
Также проверки прошли в нескольких кафе быстрого питания, где трудятся семь иностранных студентов. Здесь нарушений миграционного законодательства не выявлено.
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В Мордовии прошли мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом
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