В Мордовии несколько иностранных студентов забыли об обязательной дактилоскопической регистрации

В МВД по РМ подвели итоги третьего этапа оперативно-профилактического мероприятия «Студент», направленного на предупреждение правонарушений, а также возникновения межнациональных и религиозных конфликтов среди иностранных граждан, проходящих обучение в учебных заведениях региона.

Сотрудники Управления по вопросам миграции и Центра по противодействию экстремизму провели проверки в студенческих общежитиях, где проживают иностранные студенты. В ходе проверок было установлено, что семь их них не прошли обязательную дактилоскопическую регистрацию либо медицинское освидетельствование.

Также проверки прошли в нескольких кафе быстрого питания, где трудятся семь иностранных студентов. Здесь нарушений миграционного законодательства не выявлено.