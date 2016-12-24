Проекты Мордовии прошли в общероссийский финал туристической премии Russian Event Awards

«Этот труд оценят наши потомки»
В Саранске состоялась презентация книги «Мордовский музыкальный эпос»
В Йошкар-Оле на территории Академического русского театра драмы подвелиитоги отбора туристических проектов окружного этапа Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards-2024.
В финале были представлены 160 проектов из 12 регионов Приволжья. Мордовия была отмечена тремя дипломами.
Межрегиональный фестиваль «Время героев» АНО «Подвиги» удостоился 3 места в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением свыше 100 000 человек».
В номинации «Событие, посвященное Году семьи» 2 место занял республиканский национально-фольклорный праздник «Велень озкс».
Также 2 место получил «Календарь событийных мероприятий в Республике Мордовия 2024 год» от Туристско-информационного центра РМ в номинации «Лучший региональный календарь туристических событий».
Общероссийский финал премии пройдет в ноябре 2024 года в Нижнем Новгороде. Напомним, что в прошлом году у нашей республики было три диплома лауреатов Международной премии Russian Event Awards.
Поделиться в соц. сетях:
В Саранске состоялась презентация книги «Мордовский музыкальный эпос»
В Мордовии прошли мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом
В Мордовии проходит III Всероссийский родительский форум по школьному питанию
Артём Здунов провел обход городских территорий в районе стадиона «Мордовия Арена»
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в церемонии награждения победителей премии «Время героев»
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в открытии обновленной Аллеи Славы в Рузаевке