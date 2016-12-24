Проекты Мордовии прошли в общероссийский финал туристической премии Russian Event Awards

В Йошкар-Оле на территории Академического русского театра драмы подвелиитоги отбора туристических проектов окружного этапа Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards-2024.



В финале были представлены 160 проектов из 12 регионов Приволжья. Мордовия была отмечена тремя дипломами.

Межрегиональный фестиваль «Время героев» АНО «Подвиги» удостоился 3 места в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением свыше 100 000 человек».

В номинации «Событие, посвященное Году семьи» 2 место занял республиканский национально-фольклорный праздник «Велень озкс».

Также 2 место получил «Календарь событийных мероприятий в Республике Мордовия 2024 год» от Туристско-информационного центра РМ в номинации «Лучший региональный календарь туристических событий».

Общероссийский финал премии пройдет в ноябре 2024 года в Нижнем Новгороде. Напомним, что в прошлом году у нашей республики было три диплома лауреатов Международной премии Russian Event Awards.