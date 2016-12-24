В Мордовии ветеран СВО из ЧВК «Вагнер» вернется к привычной аграрной работе

По информации регионального отделения фонда «Защитники Отечества», уроженец Ардатовского района республики Иван Коробков в настоящее время проходит обучение по образовательной программе «Школа фермера» на базе МГУ им. Н.П.Огарева. Полученные знания пополнят и без того обширный багаж навыков и умений ветерана, в свое время получившего высшее образование в Аграрном институте Мордовского госуниверситета.

В 2022 году по окончании уборочной страды Иван Коробков отправился в зону СВО в качестве добровольца. Служил в составе подразделения ЧВК «Вагнер» на Луганском направлении. Его назначили водителем - доставлять боеприпасы на линию боевого соприкосновения. В копилке наград ветерана – медали «Бахмутская мясорубка», «За освобождение Артемовска» и «Черный крест».

Вернувшись к мирной жизни, Иван Коробков решил вновь заняться выращиванием пшеницы в родном районе, а заодно получить дополнительные знания в области сельского хозяйства. Региональный филиал фонда «Защитники Отечества» помог ветерану стать участником образовательной программы «Школа фермера».

В течение двух месяцев участник спецоперации будет бесплатно получать теоретические знания, а затем отправится на стажировку в местные аграрные предприятия. Сам Иван Коробков говорит, что земледелие помогает забыться, переключиться от мыслей об СВО.

Аграрий планирует засеять сельхозкультурами 80 гектаров земли. При этом, он готов выращивать пшеницу и на земле своего двоюродного брата, выполняющего сейчас боевые задачи в зоне СВО.