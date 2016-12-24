Народный фронт и «Терентич Тим» доставили бойцам СВО гуманитарный груз из Мордовии

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Собранную фондом Народного фронта «Все для победы!» очередную гуманитарную помощь для бойцов СВО доставили по назначению представители регионального отделения ОНФ и общественной организации «Терентич Тим».
В состав груза вошли противодроновые сети, патроны 12-го калибра, дроны, емкости для топлива, платы для оборудования радиоэлектронной борьбы, канцтовары, насосная станция для заправки топливом, предметы одежды, продукты питания и медикаменты.
При этом, также была оказана транспортная и финансовая поддержка доставки на Сватовское направление полутора тонн гуманитарного груза, предназначенного для оборудования новых блиндажей и укрытий.
Бойцы выразили благодарность за важную помощь, которая значительно улучшает условия несения службы и способствует повышению боеспособности подразделений на передовой.
Можно добавить, что каждая поездка представителей Народного фронта и организации «Терентич Тим» сопровождается реализацией социальных проектов на новых территориях. Уже два года работа ведется по поддержанию бесплатного для жителей Лисичанска стоматологического кабинета, снабжения детского отделения городской больницы медикаментами.
А совсем недавно в Лисичанске благодаря усилиям ОНФ, организации «Терентич Тим» и военнослужащих для детей была построена новая спортивная площадка.
Чтобы поддержать наших ребят на передовой, все желающие могут перечислить денежные средства двумя способами:
- На сайте проекта «Всё для победы!» https://pobeda.onf.ru/requirements/mordoviya
Это для тех, кто пользуется банковскими картами.
- А также по реквизитам, кто не пользуется банковскими картами. Но в назначении платежа важно указать sbor.13 В этом случае перечисленные средства будут предназначены именно для бойцов нашего региона.
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