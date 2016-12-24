В Мордовии у тягача на дороге загорелся грузовой прицеп

Репортер

По информации МЧС по РМ, 21 сентября во время движения по автодороге в Дубенском районе республики у автомобиля Volvo FH загорелся грузовой прицеп.

Водитель пытался самостоятельно справиться с огнем, однако ликвидировать возгорание удалось лишь сотрудникам МЧС России.

В результате происшествия был фактически полностью уничтожен прицеп с грузом. Причина пожара выясняется.

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