В Мордовии у тягача на дороге загорелся грузовой прицеп

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По информации МЧС по РМ, 21 сентября во время движения по автодороге в Дубенском районе республики у автомобиля Volvo FH загорелся грузовой прицеп.
Водитель пытался самостоятельно справиться с огнем, однако ликвидировать возгорание удалось лишь сотрудникам МЧС России.
В результате происшествия был фактически полностью уничтожен прицеп с грузом. Причина пожара выясняется.
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