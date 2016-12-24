В Мордовии продлили ограничения на пребывание граждан в лесах

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В Минлесхозе РМ приняли решение продлить до 6 октября включительно ограничения на пребывание граждан в лесах, а также на въезд транспортных средств на территории земель лесного фонда республики.
По информации министерства, в настоящее время в лесах Мордовии сохранятся 5-й класс пожарной опасности. Сотрудники лесничеств продолжают патрулирование лесных массивов с целью выявления и пресечения нарушений правил пожарной безопасности.
Всего с начала пожароопасного сезона в лесах Мордовии было проведено около 9 тысяч патрульных проверок.
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