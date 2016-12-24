В Мордовии продлили ограничения на пребывание граждан в лесах

В Минлесхозе РМ приняли решение продлить до 6 октября включительно ограничения на пребывание граждан в лесах, а также на въезд транспортных средств на территории земель лесного фонда республики.

По информации министерства, в настоящее время в лесах Мордовии сохранятся 5-й класс пожарной опасности. Сотрудники лесничеств продолжают патрулирование лесных массивов с целью выявления и пресечения нарушений правил пожарной безопасности.

Всего с начала пожароопасного сезона в лесах Мордовии было проведено около 9 тысяч патрульных проверок.