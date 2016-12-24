В Дубенском районе Мордовии ликвидировали несанкционированную свалку

Репортер

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия добилось ликвидации несанкционированной свалки в районе поселка Залесье Дубенского района республики.

По информации ведомства, факт нарушения природоохранных требований был зафиксирован в октябре 2023 года в рамках выездного обследования местности, проведенного по жалобам жителей. При осмотре земельного участка недалеко от населенного пункта в заброшенном карьере были выявлены древесные отходы от сноса и разборки зданий, пенопласт, битое стекло, отходы рубероида, полиэтиленовая пленка, полимерная тара и другой мусор.

Инспекторами было установлено, что площадь захламленного участка составляет более 2600 кв. метров. Каких-либо ограждений по периметру он не имеет. Навалы отходов лежат непосредственно на незащищенном почвенном грунте, что создает угрозу его загрязнения.

В ходе надзорных мероприятий было установлено, что ответственность за содержание данного земельного участка несут местные власти, которые не обеспечили должный контроль в организации деятельности по соблюдению природоохранного законодательства.

Росприроднадзором в адрес Администрации Дубенского района было направлено предостережение. В результате, властями были приняты меры по устранению свалки, в сентябре текущего года земельный участок приведен в надлежащее состояние.

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