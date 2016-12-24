В Саранске две пенсионерки получили травмы в автобусе

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По информации Госавтоинспекции республики, 22 сентября в 15.40 на ул. Веселовского в столице Мордовии при торможении в салоне автобуса «МАЗ 103485» под управлением 51-летнего водителя произошло падение двух пассажиров.
62-летняя и 71-летняя пострадавшие женщины с различными травмами самостоятельно обращались в лечебные учреждения. По данным дорожных полицейских, водитель автобуса был трезв.
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В Саранске состоялась презентация книги «Мордовский музыкальный эпос»
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