В Мордовии определились финалисты конкурса «Народный участковый-2024»

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Как сообщает МВД по РМ, в результате голосования через официальный сайт ведомства в региональный финал конкурса вышли трое участковых:
Ермошкин Василий Андреевич (ОП №5 по обслуживанию Атяшевского района ММО МВД России «Ардатовский»)
Кудашев Павел Викторович (ОП №17 по обслуживанию Дубенского района ММО МВД России «Чамзинский»)
Солдаткин Алексей Александрович (ММО МВД России «Торбеевский»).
Финалисты примут участие во втором туре конкурса, который пройдет с 7 по 16 октября. Голосование будет проходить на официальном сайте МВД по Республике Мордовия в режиме онлайн по ссылке https://13.мвд.рф/народный-участковый-2024.
Победитель получит право представлять Мордовию на Всероссийском конкурсе МВД России, где будет определяться лучший «Народный участковый» страны.
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