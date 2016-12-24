В Мордовии определились финалисты конкурса «Народный участковый-2024»

Как сообщает МВД по РМ, в результате голосования через официальный сайт ведомства в региональный финал конкурса вышли трое участковых:

Ермошкин Василий Андреевич (ОП №5 по обслуживанию Атяшевского района ММО МВД России «Ардатовский»)

Кудашев Павел Викторович (ОП №17 по обслуживанию Дубенского района ММО МВД России «Чамзинский»)

Солдаткин Алексей Александрович (ММО МВД России «Торбеевский»).

Финалисты примут участие во втором туре конкурса, который пройдет с 7 по 16 октября. Голосование будет проходить на официальном сайте МВД по Республике Мордовия в режиме онлайн по ссылке https://13.мвд.рф/народный-участковый-2024.

Победитель получит право представлять Мордовию на Всероссийском конкурсе МВД России, где будет определяться лучший «Народный участковый» страны.