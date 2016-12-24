Руководитель саранского МП «Спецсервис» ответит в суде за махинацию с автостраховкой

По информации прокуратуры РМ, уголовное дело в отношении и.о. директора саранского МП «Спецсервис» и его сообщников с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в мае этого года 46-летний руководитель саранского МП Михаил Струенков был задержан оперативниками УФСБ по РМ по подозрению в покушении на мошенничество в сфере страхования, заключен под стражу, а в дальнейшем в связи с полным признанием вины выпущен из СИЗО с запретом совершать определенные действия.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в 2023 году коммерческой организацией был приобретен в лизинг автомобиль марки «HAVAL Н9», который без заключения договорных и страховых отношений был передан для личного пользования родственнику учредителя ООО – и.о. директора МП «Спецсервис».

В январе этого года Струенков на указанном автомобиле попал в ДТП. По мнению следствия, с целью получения компенсации в размере 2,4 млн рублей, фигуранты, действуя группой лиц по предварительному сговору, предоставили в страховую компанию подложные документы о якобы участии в ДТП владельца фирмы.

В ходе расследования все участники мошеннического сговора полностью признали свою причастность к преступлению и раскаялись в содеянном. Помимо Михаила Струенкова за покушение на мошенничество в суде ответ будут держать 33-летний директор и 63-летний учредитель коммерческой компании, на которую и был оформлен автомобиль «HAVAL Н9».