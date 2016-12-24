В Мордовии реализуется проект поддержки социальных предпринимателей

«Мы вместе!»
Саранск принял Всероссийский молодежный марафон творчества
Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» оказывают поддержку предпринимателям Мордовии. Благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» для соцпредприятий проходят встречи в уютной неформальной обстановке, где представители бизнеса перенимают лучшие практики реализации социальных проектов.
После успеха в прошлом году, «Бизнес с душой» вновь собирает энтузиастов, желающих погрузиться в мир социальных предприятий. Первой гостей будет встречать Наталья Батраченко, она уже несколько лет находится в статусе социального предпринимателя и с радостью поделится опытом с другими.
В этом году участников ждет насыщенная программа:
- презентации успешных проектов
- экскурсии по предприятиям грантополучателей
- мастер-классы и круглые столы с экспертами
- networking для новых знакомств, сотрудничества и многое другое.
Запланировано 4 встречи, на которых участники смогут лучше познакомиться со всеми категориями социального предпринимательства.
С графиком встреч можно ознакомиться по ссылке: https://clck.ru/3DQUwo.
Тем, кто планирует начать свой путь в социальном бизнесе и желает узнать больше о встречах, можно обратиться по телефону в Саранске: 24-77-77 доб. 520.
Больше информации по ссылке: https://clck.ru/3DQV4s.
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