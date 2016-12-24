В Старошайговском районе Мордовии завершился ремонт сельского клуба

В селе Конопать Старошайговского района Мордовии закончен ремонт сельского клуба. Работы проводились в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». Торжественное открытие обновленного учреждения культуры прошло 19 сентября.

Посмотреть, что изменилось за время ремонта, собрались жители села. Среди первых посетителей были также Министр культуры, национальной политики и архивного дела Мордовии Светлана Баулина и глава Старошайговского района Геннадий Мухин.

Ремонт в клубе начался в марте этого года. Теперь здесь просторный актовый зал на 50 мест с современной сценой и необходимым оборудованием. Также будут работать библиотека и музей. В селе собираются развивать народные промыслы и обучать им молодое поколение. Для этого закупили ткацкие станки. Школьники смогут посещать изостудию. Для жителей села открыт цех по ремонту одежды.

Сельский клуб в селе. Конопать всегда был центром объединения людей разных возрастов. Созданные комфортные условия расширили возможности работников учреждения культуры. Сейчас каждый житель села сможет найти здесь занятие по интересам.