В Мордовии в ДТП погиб юный водитель иномарки

Репортер

По информации Госавтоинспекции республики, 20 сентября примерно в 05:40 на 70км автодороги «Рузаевка-Ковылкино-Торбеево» 19-летний водитель автомашины «Хендай Солярис», по предварительным данным, не справился с рулевым управлением и совершил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим наездом автомобиля на дерево.

В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

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