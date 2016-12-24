В Мордовии в ДТП погиб юный водитель иномарки

По информации Госавтоинспекции республики, 20 сентября примерно в 05:40 на 70км автодороги «Рузаевка-Ковылкино-Торбеево» 19-летний водитель автомашины «Хендай Солярис», по предварительным данным, не справился с рулевым управлением и совершил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим наездом автомобиля на дерево.





В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.