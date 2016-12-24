В Мордовии бывший преподаватель техникума осужден за мошенничество

68-летний бывший преподаватель одного из саранских техникумов выслушал приговор суда за мошеннические поборы со студентов на «ускоренное обучение».

По данным следствия, работник образовательного учреждения вводил абитуриентов в заблуждение ложной информацией, что может решить вопрос о сокращении сроков профессионального обучения по программам подготовки трактористов-машинистов всех категорий и переподготовки трактористов.

Правда, за такое обучение «экстерном» требовалось дополнительно раскошелиться на 2-3 тысячи рублей. Таким образом, в период с октября 2023-го по май 2024 года он получил от пяти абитуриентов около 12 тысяч рублей.

Как сообщает Следственный комитет по РМ, ходе следствия были произведены выемки документов, которые приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, в качестве свидетелей допрошено 17 жителей республики.

В ходе следствия фигурант признал вину в преступлении. Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы условно со штрафом в доход государства в размере 20 тысяч рублей. Также мужчину лишили права заниматься педагогической деятельностью на 2 года.