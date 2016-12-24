В Саранске временно ограничено движение по Ключаревскому шоссе

Комплексное благоустройство
Артём Здунов провел обход городских территорий в районе стадиона «Мордовия Арена»
По информации городской Администрации, 20 сентября в период проведения тактико-специального учения на участке территории, прилегающей к Саранскому автовокзалу, временно ограничено движение, исключена стоянка и остановка транспортных средств.
Ограничения вводятся с 10:45 до 18:00 на участке автодороги от ул. Полежаева по Ключаревскому шоссе до перекрестка с Юго-Западным шоссе.
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Артём Здунов провел обход городских территорий в районе стадиона «Мордовия Арена»
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