В Саранске временно ограничено движение по Ключаревскому шоссе

Репортер

По информации городской Администрации, 20 сентября в период проведения тактико-специального учения на участке территории, прилегающей к Саранскому автовокзалу, временно ограничено движение, исключена стоянка и остановка транспортных средств.

Ограничения вводятся с 10:45 до 18:00 на участке автодороги от ул. Полежаева по Ключаревскому шоссе до перекрестка с Юго-Западным шоссе.

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