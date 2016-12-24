В Саранске временно ограничено движение по Ключаревскому шоссе

По информации городской Администрации, 20 сентября в период проведения тактико-специального учения на участке территории, прилегающей к Саранскому автовокзалу, временно ограничено движение, исключена стоянка и остановка транспортных средств.

Ограничения вводятся с 10:45 до 18:00 на участке автодороги от ул. Полежаева по Ключаревскому шоссе до перекрестка с Юго-Западным шоссе.