В Саранске проводятся антитеррористические учения

Репортер

По информации Оперативного штаба в РМ, 20 сентября 2024 года в Саранске в районе автовокзала проводятся антитеррористические учения по пресечению террористического акта и минимизации его последствий.

На месте проведения учений будет отрабатываться взаимодействие компетентных служб по нейтрализации чрезвычайного происшествия.

Оперативный штаб благодарит жителей и гостей Саранска за проявленное понимание при осуществлении временных ограничений, введенных в ходе учений.

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