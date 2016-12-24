В Саранске проводятся антитеррористические учения

По информации Оперативного штаба в РМ, 20 сентября 2024 года в Саранске в районе автовокзала проводятся антитеррористические учения по пресечению террористического акта и минимизации его последствий.



На месте проведения учений будет отрабатываться взаимодействие компетентных служб по нейтрализации чрезвычайного происшествия.



Оперативный штаб благодарит жителей и гостей Саранска за проявленное понимание при осуществлении временных ограничений, введенных в ходе учений.