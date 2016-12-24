В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции сдали донорскую кровь

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Как сообщает МВД по РМ, в рамках Недели безопасности дорожного движения руководители и личный состав Госавтоинспекции Мордовии приехали в лечебное учреждение для того, чтобы принять участие в акции и пополнить банк крови.
Начальник Управления Госавтоинспекции МВД по РМ полковник полиции Владимир Вахтин после прохождения процедуры сдачи донорской крови отметил: «Надеюсь, что наша кровь кому-то пригодится и, возможно, спасет жизнь. Мы первыми приезжаем на места дорожно-транспортных происшествий, видим всю тяжесть последствий аварий, поэтому понимаем насколько важно помогать людям, попавшим в беду».
И.о. главного врача Мордовской республиканской станции переливания крови Людмила Фомина выразила благодарность полицейским: «Среди сотрудников Госавтоинспекции встречаются люди с очень редкими группами крови, например, IV с отрицательным резус-фактором. Для нашего банка крови – это огромная поддержка».
Каждому донору крови полагается материальная компенсация. Сотрудники Госавтоинспекции решили все полученные средства в этот день направить в фонд помощи бойцам СВО.
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