В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции сдали донорскую кровь

Как сообщает МВД по РМ, в рамках Недели безопасности дорожного движения руководители и личный состав Госавтоинспекции Мордовии приехали в лечебное учреждение для того, чтобы принять участие в акции и пополнить банк крови.

Начальник Управления Госавтоинспекции МВД по РМ полковник полиции Владимир Вахтин после прохождения процедуры сдачи донорской крови отметил: «Надеюсь, что наша кровь кому-то пригодится и, возможно, спасет жизнь. Мы первыми приезжаем на места дорожно-транспортных происшествий, видим всю тяжесть последствий аварий, поэтому понимаем насколько важно помогать людям, попавшим в беду».

И.о. главного врача Мордовской республиканской станции переливания крови Людмила Фомина выразила благодарность полицейским: «Среди сотрудников Госавтоинспекции встречаются люди с очень редкими группами крови, например, IV с отрицательным резус-фактором. Для нашего банка крови – это огромная поддержка».

Каждому донору крови полагается материальная компенсация. Сотрудники Госавтоинспекции решили все полученные средства в этот день направить в фонд помощи бойцам СВО.