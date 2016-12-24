В Мордовии пожилой водитель ответил в суде за ДТП с малолетним пострадавшим

В Мордовии суд вынес обвинительный приговор 62-летнему жителю с. Салазгорь Торбеевского района. Мужчина отвечал по статье УК РФ за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

По данным следствия, 26 июня 2023 года за рулем автомашины «Лада Ларгус» на дороге в Зубово-Полянском районе фигурант не учел безопасный скоростной режим при прохождении поворота и выехал на встречную полосу. В результате произошло столкновение «Ларгуса» с автомобилем «ВАЗ 2110».

В случившемся ДТП малолетний пассажир «десятки» получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред его здоровью.

По информации прокуратуры РМ, суд приговорил пожилого водителя к 1,5 годам ограничения свободы с лишением права управления транспортным средством на 1 год и взыскал с него 300 тысяч рублей в качестве морального вреда в пользу потерпевшего.