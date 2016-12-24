В Мордовии завершили строительство двух межпоселковых газопроводов

В республике завершено строительство двух межпоселковых газопроводов общей протяженностью 6,8 км до деревень Люля Чамзинского района и Санеевка Атяшевского района.

В населенных пунктах уже построены внутрипоселковые газопроводы общей протяженностью 5,7 км.

«Мы обеспечили техническую возможность газификации 29 домовладений и начали прием заявок на догазификацию», - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Саранск» и АО «Газпром газораспределение Саранск» Владислав Портнов.