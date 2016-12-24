В России стартовала информационная кампания по кибербезопасности «Клади трубку»

В нашей стране стартовала информационная кампания по кибербезопасности «Клади трубку», инициированная Банком России, МВД РФ и Генпрокуратурой.



При обмане граждан телефонные аферисты чаще всего используют роли мнимых сотрудников силовых структур или Центробанка. Данная профилактическая акция направлена на повышение уровня осведомленности и киберграмотности. Гражднам расскажут о преступных схемах, чтобы они научились распознавать телефонных мошенников, раскроют ключевые индикаторы, сигнализирующие о мошенничестве и необходимости прервать разговор.



Помогут в этом подготовленные в рамках акции #КладиТрубку плакаты, ролики, а также профилактические мероприятия.



Чтобы не стать жертвой преступников, не следует сообщать в телефонном режиме свои паспортные и иные личные данные, реквизиты счетов банковских платежных карт, а также содержание СМС-сообщений, поступающих с банковских учреждений. Также нельзя переходить по ссылкам, отправленным в сообщениях от незнакомцев - они могут вести на фишинговые сайты, где данные могут быть украдены.



Всегда следует проверять информацию, сообщаемую вам по телефону. Не нужно стесняться прервать разговор и перезвонить по известным вам номерам.