В Мордовии легковушка сбила 12-летнюю девочку

По информации Госавтоинспекции республики, 18 сентября в Темниковском районе в 18:25 на 60 км автодороги «Темников – Барашево – Теньгушево – граница с Нижегородской областью» 41-летний мужчина на автомашине «Лада Гранта» совершил наезд на 12-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.

В результате ДТП несовершеннолетняя пострадавшая с различными травмами была госпитализирована в Детскую республиканскую клиническую больницу Саранска.

По данным Госавтоинспекции, водитель управлял авто в трезвом состоянии.