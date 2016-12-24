В Мордовии легковушка сбила 12-летнюю девочку

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По информации Госавтоинспекции республики, 18 сентября в Темниковском районе в 18:25 на 60 км автодороги «Темников – Барашево – Теньгушево – граница с Нижегородской областью» 41-летний мужчина на автомашине «Лада Гранта» совершил наезд на 12-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.
В результате ДТП несовершеннолетняя пострадавшая с различными травмами была госпитализирована в Детскую республиканскую клиническую больницу Саранска.
По данным Госавтоинспекции, водитель управлял авто в трезвом состоянии.
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