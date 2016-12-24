В Мордовии проведут Неделю туризма

27 сентября отмечается Всемирный день туризма. К этому празднику министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ подготовило для жителей и гостей региона разнообразные активности.



В Саранске и районах республики с 23 по 29 сентября пройдут нестандартные экскурсии по городам и селам, все желающие смогут посетить туристические, промышленные и спортивные объекты.

Например, можно будет прогуляться по футбольно-легкоатлетическому манежу с Олимпийской чемпионкой Ольгой Каниськиной, заглянуть в закулисье Мордовского национального драматического театра, узнать об архитектуре самого старинного каменного здания Саранска - Иоанно-Богословского собора, пойти в трехдневный поход «Тропами Масторавы» и т.д.



Посещение бесплатное, требуется лишь предварительная запись.

Афиша мероприятий Недели туризма

23 сентября

11:00 Экскурсия на кондитерскую фабрику «ТКМ» (г. Саранск, ул. А. Невского, 67). Запись по телефону +7 927-179-55-58

13:00

Экскурсия в Кафедральный собор святого праведного воина Феодора Ушакова (г. Саранск, ул. Советская, 53). Запись по телефону 8 (8342) 39-15-98

Экскурсия на ЛВЗ «Саранский» (р.п. Ялга, ул. Российская, 8). Запись: +7 987-567-83-17, pr_manager@saranskiy.com (18+, при себе иметь паспорт)

Городские соревнования по туризму среди школьников «Школа безопасности -2024» (Центр детского творчества №2, Парк культуры и отдыха Ленинского района г. о. Саранск)

24 сентября

10:00 Экскурсия по футбольно-легкоатлетическому манежу с Олимпийской чемпионкой Ольгой Каниськиной (г. Саранск, ул. Победы, 3В). Запись 8 (8342) 27-20-20 (доб. 200) или racewalking@e-mordovia.ru

11:00 Экскурсия по спортивному комплексу «Мордовия» (г. Саранск, ул.Строительная, 13). Запись по телефону 8 (8342) 39-19-39

11:00, 13:00, 15:00 Культурно-просветительский маршрут «Посторонним вход НЕ воспрещен» (Национальная библиотека им. А. С. Пушкина РМ, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, 26, корп. 2). Запись по телефону +7 (987) 699-61-36

14:00 Экскурсия «Мебель как искусство» (мебельная фабрика «Оримекс», г. Саранск, ул. Энергетическая, 33). Запись до 16:30 20 сентября по телефону +7 960-336-42-43 (при себе иметь паспорт)

14:00, 15:00 Экскурсия в Музей мореного дуба (Ростр, г. Саранск, ул. Советская, 105 А). Запись по телефону +7 960-338-02-57

15:00

Экскурсия по экспозиции Краеведческого музея им. И. Д. Воронина (Мордовский республиканский краеведческий музей им. И. Д. Воронина, г. Саранск, ул. Саранская, 2). Запись по телефону 8 (8342) 39-14-97

Экскурсия «Театральный маршрут» (Государственный театр оперы и балета им. И. М. Яушева, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, 36). Запись по телефону 8 (8342) 47-25-93

Городские соревнования по туризму среди школьников «Школа безопасности -2024» (Центр детского творчества №2, Парк культуры и отдыха Ленинского района г. о. Саранск)

25 сентября

10:00, 11:00, 15:00 Экскурсия в Музей мореного дуба (Ростр, г. Саранск, ул. Советская, 105 А). Запись по телефону +7 960-338-02-57

14:00 Экскурсия в Музей мордовской народной культуры (г. Саранск, ул. Советская, 19). Запись по телефону 8 (8342) 24-67-94

15:00 Экскурсия «Путешествие со скоростью света. Как в России делают оптическое волокно» («Оптиковолоконные Системы», г. Саранск, ул. Лодыгина, 13). Запись до 15:00 20 сентября по почте kolatukhina@rusfiber.ru (16+, при себе иметь паспорт)

16:00 Экскурсия «Путешествие в сердце Мундиаля» (стадион «Мордовия Арена», г. Саранск, ул. Волгоградская, 1, вход 1). Запись по телефону +7 917-692-07-28 (при себе иметь паспорт)

26 сентября

10:00 Экскурсия по футбольно-легкоатлетическому манежу с Олимпийской чемпионкой Ольгой Каниськиной (г. Саранск, ул. Победы, 3В). Запись 8 (8342) 27-20-20 (доб. 200) или racewalking@e-mordovia.ru

13:00 Экскурсия в Иоанно-Богословский собор (г. Саранск, ул. Демократическая, 28). Запись по телефону 8 (8342) 39-15-98

14:00 Экскурсия «Огненные фронтовые дороги» (Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945 гг., г. Саранск, ул. Советская, 34 А). Запись по телефону 8 (8342) 47-15-57

15:00

Экскурсия «Вся жизнь моя гроза!» (Музей А. И. Полежаева, г. Саранск, ул. Саранская, 51). Запись по телефону 8 (8342) 24-75-85

Мероприятие для школьников «Знакомство с туризмом: основы спортивного и пешеходного туризма» (Республиканский центр дополнительного образования детей, г. Саранск, ул. 1-ая Набережная, 27). Запись до 17:00 25 сентября по почте rmdod4@e-mordovia.ru

16:00 Исторический Саранск: жизнь городка Виндавского полка и казенных винных складов (Креативный кластер Завод «1901», место сбора: ул. А. Невского, 46А, около кафе «Затерянный рай»). Запись по телефону 8 (8342) 39-15-98

27 сентября

11:00 Обзорная экскурсия по Саранску для детей участников СВО (место сбора: площадь Тысячелетия, памятный камень Тысячелетия). Запись по телефону 8 (8342) 38-61-16

12:00, 15:00 Экскурсия «С высоты птичьего полета» (смотровая площадка МГУ им. Н. П. Огарева, г. Саранск, ул. Большевистская, 68 А (корпус №1). Запись до 25 сентября по телефону 8 (8342) 29-06-62 (при себе иметь паспорт)

14:00

Экскурсия «Технопарк – Мордовия» – центр притяжения инноваций («Технопарк – Мордовия», г. Саранск, ул. Лодыгина, 3). Запись по телефону 8 (8342) 33-35-05 (14+, при себе иметь паспорт)

Обзорная экскурсия по Саранску (место сбора: площадь Тысячелетия, памятный камень Тысячелетия). Запись по телефону 8 (927) 175-17-85

15:00

Экскурсия в Музейно-этнографический комплекс «Мордовское подворье» (г. Саранск, ул. Саранская, 21). Запись по телефлону 8 (987) 681-48-42

Концертная программа «Путешествовать – значит жить» (г. Саранск, ул. Советская, 24 (площадка перед корпусом №4 МГУ им. Н. П. Огарева, институт геоинформационных технологий и географии, кафедра туризма). Вход свободный

16:00 Экскурсия «Степан Эрьзя – скульптор мира» (Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи, г.Саранск, ул. Коммунистическая, 61). Запись по телефону 8 (8342) 47-80-94

19:30 Экскурсия на пивоварню гастропаба BARON (г. Саранск, ул. Коммунистическая, 35). Запись по телефону 8 (8342) 30-76-07 (18+)

Поход «Больше, чем Мордовия» (Ичалковский район)

27-29 сентября Трехдневный поход «Тропами Масторавы»

28 сентября

8:00 Республиканский физкультурный оздоровительный проект «Шумбрат, зарядка!», приуроченная к Всемирному дню туризма (площадка у гейта №3 стадиона «Мордовия Арена», площадь ул. Коваленко Пролетарского района, площадь по ул. М. Расковой). Сбор в 7:45

10:00 Экскурсия по футбольно-легкоатлетическому манежу с Олимпийской чемпионкой Ольгой Каниськиной (г. Саранск, ул. Победы, 3В). Запись 8 (8342) 27-20-20 (доб. 200) или racewalking@e-mordovia.ru

11:00, 13:00 Экскурсии «Вся жизнь моя гроза!», «Штыком и пером» (музей А. И. Полежаева, г. Саранск, ул. Саранская, 51). Запись по телефону 8 (8342) 24-75-85

12:00, 14:00 Экскурсии «Огненные фронтовые дороги», «Преемственность поколений» (Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945 гг., г. Саранск, ул. Советская, 34 А). Запись по телефону 8 (8342) 47-15-57

12:00 «Шуфта-тур»: экскурсия по Саранску и мастер-класс (г. Саранск, ул. Красная, 30). Запись по телефону 8 (937) 672-93-46

29 сентября

11:00, 13:00 Экскурсии «Вся жизнь моя гроза!», «Штыком и пером» (музей А. И. Полежаева, г. Саранск, ул. Саранская, 51). Запись по телефону 8 (8342) 24-75-85

12:00, 14:00 Экскурсии «Огненные фронтовые дороги», «Преемственность поколений» (Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945 гг., г. Саранск, ул. Советская, 34 А). Запись по телефону 8 (8342) 47-15-57

14:00 Экскурсия «Закулисье. Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен!», мастер-класс от актеров (Мордовский государственный национальный драматический театр, г. Саранск, ул. Советская, 27). Запись по телефону 8 (8342) 38-07-04.