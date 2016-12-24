Модельные библиотеки Мордовии участвуют в международной премии дизайн-проектов

Дизайн-проекты двух модельных библиотек Мордовии принимают участие в престижной ежегодной премии «Золотой Трезини». «Ардатовские самоцветы» и «Революция чтения» в Рузаевке были модернизированы в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

«Золотой Трезини» – это международная премия за выдающийся вклад в архитектуру, дизайн и реставрацию. Она присуждается авторам наиболее художественно ценных проектов, названа в честь русского зодчего швейцарского происхождения Доменико Трезини.

Библиотеки, участвующие в конкурсе, были модернизированы по модельному стандарту в этом году. В Ардатове при разработке проекта учитывалось мнение жителей города. Там создали инновационное многофункциональное пространство для детей и родителей. В концепцию библиотеки заложено сочетание бережного отношения к истории и культуре родного края, а также к возрождению и сохранению народных промыслов. Все это нашло отражение в дизайн-проекте. Удалось создать уютное, комфортное и креативное пространство.

Еще один участник конкурса – Рузаевская библиотека «Революция чтения». Благодаря модернизации она кардинально преобразилась. При разработке проекта акцент сделали на комфортности пространства, создании благоприятной среды для учебы и досуга. В дизайне использована цветовая схема периода русского авангарда, который ассоциируется с революцией начала XX века. Рузаевка известна как один из центров революционного движения.

На сайте премии до 30 октября проходит народное голосование в номинации «Приз зрительских симпатий». Отдать голос за конкурсантов из Мордовии можно перейдя по ссылкам: https://clck.ru/3DE7cP, https://clck.ru/3DE7cR.

Проекты лауреатов премии пополнят собрание Государственного музея истории Санкт-Петербурга и будут продемонстрированы на ежегодной выставке «Архитектура как искусство».